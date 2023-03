Dal sito dellaLa Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per l’ultimo test prima dell’avventura mondiale. Martedì 11 aprile alle ore 16.30, a cento giorni esatti dall’inizio del torneo iridato, l’Italia sfiderà la Colombia - mai affrontata finora - allo stadio Tre Fontane di Roma, che lo scorso 14 novembre aveva già ospitato il match tra l’Under 23 Femminile e le pari età dell’Inghilterra. La partita contro la selezione sudamericana, 27a nel Ranking FIFA, segnerà il ritorno delle Azzurre nella Capitale dopo venti anni di assenza.Con una sola amichevole in programma, Milena Bertolini approfitterà dei sette giorni di ritiro a Coverciano per svolgere test atletici e intensificare il lavoro tattico. Per il secondo raduno del 2023 la Ct ha deciso di puntare su 30 calciatrici: tornano in gruppo Lucia Di Guglielmo, Valentina Cernoia e Sara Gama, con la capitana azzurra che non vestiva la maglia della Nazionale dall’Europeo della scorsa estate. Prima chiamata per le calciatrici del Como Women Matilde Pavan e Chiara Beccari, che aveva già preso parte allo stage che aveva preceduto l’inizio di Euro 2022, ma anche per Giulia Dragoni (Barcellona) ed Eva Schatzer (Juventus), che però lasceranno il raduno nel pomeriggio di martedì 4 per aggregarsi alla Nazionale Under 19 femminile impegnata nel Round 2 di qualificazione all'Europeo in programma a Novara e Vercelli.L’elenco delle convocatePortieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni* (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como Women), Eva Schatzer* (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).*lasceranno il raduno nel pomeriggio di martedì 4 per aggregarsi alla Nazionale Under 19