Dopo l'esordio in Champions League e in Serie A Femminile per laWomen è la volta della. Le bianconere sono le detentrici del trofeo in carica ed hanno battuto in finale a Ferrara la Roma lo scorso maggio. Come riferisce il portale ufficiale della FIGC i gironi della Coppa Italia verranno sorteggiatipresso la sede della FIGC. Saranno otto gironi composti da tre squadre, tra queste anche la Juve.