La Juventus Women è stata protagonista di una prima parte di stagione stupefacente. Ma quando ripartono le bianconere? Il primo impegno sarà il 5 gennaio in Supercoppa, nella semifinale contro il Sassuolo. Nell'altra sfida si giocherà Roma-Milan e verranno decise le due finaliste. Da monitorare la situazione Covid, che ha colpito la squadra e che vede, al momento, 7 calciatrici positive. In campionato, invece, la squadra di Montemurro scenderà in campo il 16 gennaio, in trasferta, contro il Pomigliano.