LaWomen scenderà in campo a Cremona domenica alle 15.15 per la finale di Supercoppa contro la. Al momento le bianconere sono in ritiro a Biella, scelta societaria per preparare al meglio la gara. Ritiro che durerà fino a sabato quando dalla cittadina piemontese Sara Gama e compagne partiranno alla volta della città lombarda dove si giocherà la finale. Per la giornata di sabato però è prevista la conferenza stampa del tecnico della Juve Women Joe. L'allenatore parlerà alle ore 18.45 insieme ad una giocatrice. Come di consueto potrete seguirla live qui, su IlBianconero.