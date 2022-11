Oggi doveva giocare dal primo minuto Barbara, salvo poi il forfait dell'ultimo minuto che ha fatto giocare Cristiana Girelli. Come sta la numero 11? Questa la risposta di mister Montemurro:"Ha sentito qualcosa, era un rischio farla giocare. Abbiamo cercato di portare in campo le altre, ma quando so che c’è un rischio non vado avanti. Questo però fa parte della situazione. Non siamo stati al livello, complimenti al Como".