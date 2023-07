LaWomen è al lavoro per trovare una posizione alle proprie giovani in modo che possano esprimersi al meglio. Evae Sofiaerano promesse alla Sampdoria, ma ora chiaramente le cose sono cambiate. Come appreso dalla nostra redazione infatti Eva è finita nel mirino del, che dovrebbe essere ripescato in Serie A. Bertucci invece dovrebbe trasferirsi, anche lei in prestito, al neopromossoFemminile. Chi invece la Serie A la conosce già è Nicole, dopo l'esperienza della seconda metà di stagione scorsa al Parma ora è attesa da una nuova sfida: ha infatti già raggiunto un accordo con ilWomen. Altre due giovani invece lasceranno la Juventus Women Under 19, stiamo parlando di Federicae Jenny. La prima si trasferirà almentre la seconda all'nel campionato di Serie B, accordi raggiunti.