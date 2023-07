Annahitaha giocato la seconda parte della passata stagione in prestito alla Fiorentina dopo che non rientrava più nei piani di Joe Montemurro. Ora è alla ricerca di una sistemazione nel mercato estivo. È notizia dei giorni scorsi la scelta di affidarsi a Rafaela, come l'ex compagna di squadra Barbara Bonansea, come agente che ora è al lavoro per trovarle la sistemazione migliore. Soluzione che al momento sembra portare verso, proprio dove la Juventus ha recentemente mandato anche la giovane Chiara Beccari. A Sassuolo ci sarebbe il posto vacante di Martina Tomaselli, inoltre godrebbe della stima del tecnico. Al momento sembra possa essere la soluzione più calda per la centrocampista classe 1998.