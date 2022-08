La Juventus Women passa al secondo turno preliminare di Uefa Women's Champions League con il brivido, con il risultato che rimane in bilico fino a 5' dalla fine, prima del gol di Caruso che chiude i conti sul 3 a 1. Il Qiryat Gat, infatti, si rivela essere avversaria più ostica del previsto e le bianconere sono ancora, evidentemente, indietro di condizione. Non potrebbe essere altrimenti, l'importante era passare il turno questa sera: obiettivo raggiunto, adesso si può tornare a lavorare sui campi di Vinovo.- Poco impegnata, sul gol non può nulla- Non riesce a cambiare ritmo, gambe pesanti: a questo punto della stagione ci può stare- Concede troppo spazio alle avversarie nell'occasione del 2-1, peccato perché prima era sempre stata attenta e precisa- Quando c'è da impostare la sua posizione da centrale difensiva aiuta la manovra, ma quando le avversarie spingono rischia di andare in apnea, come successo questa sera (Dal 63'- Ordinata nel gestire il pallone nel mezzo e abbassare i ritmi quando serve)- Falsa partenza, poi con il passare del tempo prende ritmo, si rende pericolosa in avanti e chiude ogni spiraglio in fase difensiva- Disegna una parabola mancina imprendibile nell'occasione che porta la Juve sul 2 a 0 (Dal 75' LENZINI sv)- Sale in cattedra e disegna calcio. L'assist per Cantore sembra fatto alla playstation: L1+triangolo e imbucata per l'attaccante che non può sbagliare- Tante imprecisioni e tanta fatica, anche lei penalizzata da questo avvio di stagione a ridosso degli impegni con le nazionali- Esordio in Champions League con gol. Chi ben comincia... Al di là del gol, una prova di sostanza e generosità, svaria su tutto il fronte d'attacco e non lascia punto di riferimento alle avversarie (Dal 63'- Entra bene e conferma la buona prestazione della prima)- Al netto di alcuni errori tecnici di troppo, è generosa e lotta per tutto il match. Dà una mano in difesa e davanti è pericolosa in diverse occasioni (Dall'81' GIRELLI sv)- Non riesce ad entrare nel vivo del gioco e dare il solito apporto alla manovra offensiva (Dal 63'- Dà peso alla manovra offensiva, il suo gol chiude la partita)- Oggi contava passare il turno, e basta. Il resto verrà dopo, con più benzina nelle gambe.