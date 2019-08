Altro giro, altra gara di Women's Cup. La Juve di Rita Guarino torna in campo in Svizzera, dove affronterà il Paris Saint Germain nella kermesse estiva dedicato al calcio femminile. Al 35', parigine in vantaggio con il destro di Khelifi, che raccoglie un pallone vagante in area con Bacic ormai battuta. Al 40', raddoppia Huitema. Cominciata la ripresa, il Psg si è reso subito pericoloso in area bianconera. Al 57' minuto, il Psg passa ancora in vantaggio, con la doppietta di Huitema: l'azione è stata però viziata da un contatto limite di Diallo su Pedersen. Passano 20' appena, ed il Psg ritorna ancora a segnare: questa volta su rigore, con Nadim che supera Bacic al 74'. Il risultato resta invariato fino al triplice fischio, che decreta la fine della partita e la vittoria del Psg in Women's Cup.



Segui LIVE la partita su IlBianconero.com.



PSG-JUVE 4-0 (35' Khelifi, 40' Huitema, '57 Huitema, 74' Nadim)

Psg (4-4-2): Endler, Lawrence, Baltimore, Paredes, Cook, Diallo, Zamanian, Saevik, Nadim, Huitema, Khelifi. All. Echouafni​.

Juve Women (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Panzeri; Galli, Cernoia, Rosucci (dal 46′ Pedersen); Girelli (59′ Aluko), Bonansea (37' Staskova), Caruso (dal 59′ Sikora). All. Guarino.​