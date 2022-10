Non sembrano preoccupare le condizioni di Sara, uscita al 54' del match tra(poi terminato 3-0) per un problema fisico, che inizialmente sembrava legato al polpaccio. Stando a quanto è stato possibile apprendere dalla nostra redazione, la giocatrice bianconera ha preso un colpo al tendine d'Achille, che di conseguenza le si è "bloccato" causandole dolore e costringendola a cedere il suo posto in campo a Julia. L'infortunio comunque, come anticipato, non sembra essere particolarmente grave.