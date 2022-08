Primo giorno in bianconero per Lineth, nuovo acquisto dellaper l'attacco. La giocatrice classe 1996, ex Bayern Monaco, si è presentata nel primo pomeriggio di oggi alper i controlli di rito, come testimoniato dal video a cura del nostro inviato. Alla Continassa anche Linda, presente a sua volta per le visite mediche dopo l'Europeo giocato con la Svezia. Lineth Beerensteyn sarà presentata in conferenza stampa domani pomeriggio, insieme all'altra "new entry" Sara Bjork. Intorno alle 15.00 di oggi, poi, l'arrivo al JMedical anche di Amanda. Qui sotto tutti i filmati.