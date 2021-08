Vittoria in amichevole per l'#Under19 Femminile

In questi anni, la Juventus Women Primavera ha dimostrato, oltre ad essere squadra di assoluta qualità, di essere un vero e proprio serbatoio per la Prima squadra. L'obiettivo è quello che 4 giovani, ogni anno, vengano promosse tra le grandi. La stagione ufficiale non è ancora cominciata, ma oggi le giovani bianconere hanno battuto la PRo Sesto 4 a 2 grazie alle reti di Beccari, Talle e Arcangeli due volte.