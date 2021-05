La Juventus Primavera femminile non vuole essere da meno della prima squadra, che ha appena vinto lo scudetto vincendo tutte le partite del campionato, e si appresta a disputare a Sassuolo le Final Four. Le ragazze di coach Piccini affronteranno in semifinale contro la Florentia giovedì e, in caso di vittoria, la finale sabato contro la vincente di Roma-Inter.



Queste le dichiarazioni a JTV di bomber Chiara Beccari: "Saranno Final Four scudetto molto impegnative, non c'è una vera favorita e saranno gare combattute fino all'ultimo".



LA FLORENTIA - "Scenderanno in campo per vincere e andare in finale, ma noi dobbiamo stare concentrate, dimostrare che siamo la Juve e puntare alla vittoria".



LA STAGIONE - "Sicuramente un campionato diverso dal solito poiché spezzato in due parti causa-Covid e non abbiamo potuto finire il girone di andata. Adesso però siamo fortunate a poterci giocare le fasi finali".



PUNTI DI FORZA E DEBOLI - "Siamo molto unite fuori dal campo e riportiamo questo all'interno del terreno di gioco. Siamo anche un gruppo molto giovane e non dobbiamo farci ingannare perché questo può portare cose negative".



IMPATTO JUVE - "Sono cresciuta nella San Marino Academy, sono entrata lì a 8 anni. Poi quando avevo 14 anni è arrivata la chiamata della Juventus e non ho esitato ad accettare. L'arrivo qua è stato molto positivo, in ogni ambito. È un club molto organizzato e spero di restarci per tanto tempo".



IDOLI DELLA PRIMA SQUADRA - "Mi ispiro ovviamente a Cristiana Girelli, è davvero impressionante quanto riesce a segnare. Spero un giorno di diventare come lei. Ho avuto modo di allenarmi con loro ed è una bellissima esperienza che mi porto dietro. Curano ogni minimo dettaglio e riescono sempre a fare tutti gli esercizi con gran determinazione!"