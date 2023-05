Matteo Scarpa, nuovo allenatore della Juventus Women Primavera, parla così ai canali ufficiali del club:"Sono felice e orgoglioso di questa scelta, ringrazio la Società nelle persone di Stefano Braghin e Carola Coppo per avermi offerto questa nuova opportunità. Sono ancora concentrato sugli obiettivi che ci siamo prefissati per concludere al meglio questa stagione, la prossima per me sarà la decima qui alla Juventus: con entusiasmo inizierò questa nuova avventura come allenatore responsabile della squadra U19 femminile. In questi anni ho potuto vedere i frutti del Settore Giovanile, con l’approdo in Prima Squadra di diverse ragazze cresciute nel vivaio. E sono fiducioso e consapevole di quanto sia complicato e delicato il passaggio dalla Primavera alla Prima Squadra, quindi spero di poter contribuire, attraverso l’esperienza che ho maturato in tutti questi anni, alla crescita delle giovani calciatrici, sia nel trasferire loro i valori di questo club, sia dal punto di vista tecnico".