#Under19 Femminile | Rinviata a data da destinarsi la sfida del campionato Primavera tra Hellas Verona e Juventus prevista inizialmente per domenica 9 gennaio.



Il Covid ferma il campionato. La partita tra l'Hellas Verona e le giovani bianconere - recupero della 9a giornata - è stata rinviata a data da destinarsi, come comunicato sia dalla Juventus - con un tweet sul suo profilo ufficiale - sia dalla Figc. "- si legge - Rinviata a data da destinarsi la sfida del campionato Primavera traprevista inizialmente per domenica 9 gennaio". Rinviata anche la gara successiva dell'Hellas Verona, quella contro la Dinamo Sassari e valida per il recupero della 10a giornata di campionato.