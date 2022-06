Fresca di rinnovo come coach della Juventus Women Primavera, Silvia Piccini ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono felicissima di proseguire questa avventura qui alla Juventus, penso che ogni tappa di un percorso regali storie, possibilità, crescita ed emozioni. Sono onorata nel continuare a viverle e concentrata, assieme a tutta la squadra, per questo finale di stagione in cui vogliamo conquistare qualcosa di importante e proseguire il nostro percorso di crescita".