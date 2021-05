"Dovevamo vincere e le ragazze sono state strepitose, se lo sono meritato e non finisce qui. Adesso abbiamo un giorno di pausa per studiare e riprendere le energie e dare il massimo sabato".



Questo il commento postpartita di Silvia Piccini, coach della Juventus Women Primavera che oggi ha strapazzato la Florentia nella semifinale scudetto con un tennistico 6-0 (sugli scudi Pfattner, autrice di una tripletta). Manca solo un passo quindi per la formazione femminile giovanile della Juve per bissare il titolo nazionale della prima squadra in Serie A.