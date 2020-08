La Juventus Women Primavera, allenata da quest'estate da Silvia Piccini, ha disputato un'amichevole contro la prima squadra del Brescia, neopromossa nella Serie B femminile. Il risultato è stato un pareggio per 2-2: il gol bianconeri sono stati segnati da Lorenza Scarpelli e Giada Candeloro. Un ottimo test in vista dell'inizio del campionato femminile Primavera che prenderà il via il 27 settembre. La Juve è molto attenta a coltivare la meglio gioventù calcistica anche in ambito femminile, lo si può vedere anche dall'esordio in prima squadra della classe 2003 Alice Berti.