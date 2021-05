Dal sito ufficiale della Juventus: "Domani, giovedì 27 maggio, cominciano le Final Four scudetto per l'Under 19 Femminile della Juventus: le bianconere sono attese, alle 12:00, dalla semifinale con la Florentia. Le finali sono poi in programma sabato 29 maggio: alle 10:30 quella per il terzo posto, alle 16:30 quella per il titolo. I match delle ragazze di Coach Piccini saranno LIVE su Juventus TV.



LE CONVOCATE



Nicole Arcangeli



Chiara Beccari



Alice Ilaria Berti



Sofia Bertucci



Sara Caiazzo



Giada Candeloro



Federica D'Auria



Alice Ferrari



Chiara Genitoni



Alice Giai



Michela Giordano



Dalila Belen Ippolito



Sofia Lepera



Maddalena Nava



Ginevra Moretti



Elisa Pfattner



Jenny Requirez



Asia Sargenti



Eva Schatzer



Nicole Sciberras



Adelaide Serafino



Valentina Soggiu



Diana Irina Talle



Vittoria Verna



Aurora Ruggeri"