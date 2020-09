Fra mezz'ora la Juventus Women Under 19 scenderà in campo a Tirrenia per affrontare la Roma nella finale per lo scudetto femminile Primavera. Una partita che, se vinta, costituirebbe per le giovani bianconere il primo titolo di campionesse d'Italia. Tutto l'ambiente Juve, specie quello delle donne, segue questa gara con vivo interesse, come ad esempio Rita Guarino, coach della prima squadra:Anche noi de ilbianconero.com seguiremo il match, con la cronaca testuale in diretta.