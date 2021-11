Prosegue a suon di belle vittorie la stagione dell'Under 19 femminile bianconera. Oggi, le ragazze di Coach Piccini hanno vinto a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. E come: 0-9! In gol: 3 volte Beccari, Arcangeli, Nava, Pfattner, Costantino, Moretti e Talle.Bene anche l'Under 17 maschile, che ha Vinovo ha regolato 3-1 la Sampdoria. In gol, dopo l'iniziale vantaggio doriano, Anghelé al 24' del primo tempo, nella ripresa raddoppio di Panic al 23' su rigore e sigillo di Huijsen.