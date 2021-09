L’Under 19 Femminile, dopo la preparazione estiva, si prepara a ricominciare. Domenica 26 settembre riparte il campionato e le giovani bianconere, guidate anche quest’anno da Coach Silvia Piccini, sono pronte a un’altra stagione di crescita.La prima giornata, come detto in programma la prossima domenica, mette di fronte il Tavagnacco (qui il calendario completo). Fischio d’inizio alle 15:00 allo Stadio “Walter Righi” di Borgaro Torinese, che ospiterà tutte le gare casalinghe delle bianconere. Per l’accesso all’impianto, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.