Silvia Piccini, coach della Juventus Women Primavera, presenta la stagione a JTV: "Viviamo ancora di emozioni pregresse, sarà importantissimo iniziare il campionato con molta grinta. Il nostro obiettivo sarà plasmare la squadra nel gioco e soprattutto rendere le ragazze consapevoli del proprio potenziale e del sacrificio che ci vuole per arrivare a quel potenziale."

DIVERSE GIOCATRICI ARRIVARE IN PRIMA SQUADRA - "Questa è stata la nostra vittoria, la società è contentissima e per noi staff è stata proprio una bella soddisfazione".

CHE SQUADRA VEDREMO - "L'anno scorso volevamo alzare l'asticella rispetto all'annata precedente, ma ora le avversarie saranno più competitive e il nostro obiettivo finale è di migliorarci ulteriormente".

CHE STAGIONE SARÀ - "Il calcio femminile italiano è cresciuto molto, e di conseguenza il campionato Primavera, con l'ingresso di squadre importanti come Milan e Sampdoria che contribuiranno ad accrescere ancora il livello".

MISTER MONTEMURRO - "È molto umile e lo ammiro per come trasmette i suoi contenuti, in cui anche noi ci ritroviamo, alla prima squadra con tantissima semplicità".