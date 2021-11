Un’altra domenica ricca di soddisfazioni per la Primavera di Coach Piccini. Le bianconere, impegnate in trasferta a Sassari, superano con un netto 4-1 le padrone di casa dell’ASD FC Sassari TO. Si tratta della quinta vittoria consecutiva per la Juve che sale a quota 18 punti in classifica dopo sette gare disputate. È Nava a sbloccare il match odierno, ma la reazione della compagine sarda arriva e la prima frazione si chiude sull’1-1 con la rete di Russo. Nella ripresa non c’è partita e le torinesi segnano altre tre reti con Requirez, subentrata dalla panchina, Arcangeli e Candeloro. Prossimo impegno in programma per il week-end del 4 e 5 dicembre.