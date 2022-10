Brutte notizie per ladi coach Silvia(nella foto), che perde per infortunio Irina. Durante la gara di ieri contro le pari età del Milan femminile, la giocatrice ha infatti riportato una distorsione del ginocchio destro, approfondita quest'oggi tramite gli accertamenti strumentali al J|Medical che hanno evidenziato - come si legge in una nota del club - la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco. La calciatrice pertanto verrà sottoposta ad intervento chirurgico.