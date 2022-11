Successo di misura ma di grande importanza per formazione Primavera della Juventus Women allenata da Silvia Piccini che si impone 1-2 sul campo dell’Inter. Una vittoria che ha un valore enorme, arrivata in rimonta.. Il primo tempo, infatti, si è chiuso 1-0 per le nerazzurre con la rete di Razza, ma nella ripresa Requirez prima e Dauria dopo hanno ribaltato il risultato e regalato tre punti d’oro alle ragazze di Silvia Piccini che salgono, così, a quota 19 punti dopo otto giornate disputate.