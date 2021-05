La beffa, proprio nel finale. La Juventus Women Primavera si giocava lo scudetto nella finalissima della Final Four di Reggio Emilia contro la Roma. Una partita giocata bene dalle bianconere, che più volte si sono avvicinate al vantaggio, sfida che si stava avviando verso i calci di rigori in virtù del risultato fermo sullo 0-0. Al 95’, sfortunatamente, il gol di Tarantino, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo condanna la Juve alla sconfitta e fa gioire la Roma. Grande amarezza, che non cancella lo splendido percorso delle ragazze della Juve Women Primavera fino all’atto finale.