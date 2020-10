1









La Juventus non giocherà contro il Napoli, non pervenuto allo Stadium e aspetterà i 45 minuti del primo tempo da regolamento per ufficializzare l’assenza dei partenopei. Ma oggi qualcun altro ha giocato con addosso la maglia bianconera, ovvero la Juve Women Primavera, che ha dilagato in lungo e in largo contro il Chievo Verona vincendo 13-0. Goleada della squadra di Silvia Piccini, grazie al poker di Beccari, le doppiette di Caiazzo, Nava e Pfattner. In gol anche Arcangeli, Scarpelli e Gianesin.