Dal sito dellaSi affrontano in questa gara il portiere con più parate effettuate nella Serie A in corso (Alessia Capelletti, 80) e quello che, oltre a vantare la percentuale più alta di parate tra gli estremi difensori con almeno 10 presenze in questo campionato (Pauline Peyraud-Magnin – 81%), è l’unico ad aver fornito un assist vincente (a Beerensteyn nell’ultimo turno, contro la Fiorentina).