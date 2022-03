In questa stagione, la Juventus Women ha fatto il suo ingresso a spinta nel calcio europeo che conta. Le prestazioni delle bianconere hanno stupito gli addetti ai lavori e hanno acceso i riflettori sulla compagine guidata da Montemurro. Non è un caso, quindi, che la partita contro il Lione, l'andata del quarto di finale di UWCL, sia stata la partita della competizione più vista su Dazn, in tutta Europa.