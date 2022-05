Dal sito ufficiale della Juventus:



"Cristiana Girelli ha segnato il suo 20° gol in stagione, considerando tutte le competizioni, il terzo in questa edizione di Coppa Italia ed è l’unica giocatrice che ha segnato almeno tre gol in stagione sia in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League (esclusi preliminari), oltre che la giocatrice che ha segnato più gol contro la Roma con la maglia della Juventus in tutte le competizioni: sei reti, nelle nove sfide più recenti contro le giallorosse".