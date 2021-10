Smiles all around as Mati receives her first call-up to the Danish team!

Prima chiamata inper Matilde: la giocatrice dellaè stata infatti convocata dalla, insieme alla compagna di squadra Sofie, per le gare di qualificazione aicontro la Bosnia e il Montenegro, in programma rispettivamente il 21 e il 26 ottobre. Non si sono fatti attendere i complimenti del club bianconero, che alla ragazza classe 1999 ha dedicato un post di congratulazioni su Twitter, in attesa di vederla esordire con la sua Nazionale.