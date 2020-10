Sara Gama è più di una calciatrice. Sara Gama è un leader, un simbolo. Non solo della Juventus, ma della Nazionale. La 31enne capitana bianconera e azzurra ha pubblicato il suo secondo libro: "La mia vita dietro un pallone. Dai Topolini di Trieste al Mondiale, storia di una campionessa del calcio". Ieri Gama ha presentato la sua opera al Circolo dei Lettori di Torino. La Juve Women sul proprio Twitter ufficiale ha postato la foto dell'evento. In attesa di rivederla in campo dopo l'infortunio d'inizio stagione.