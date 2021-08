La Juventus Women domani pomeriggio esordirà nella nuova Champions League femminile con la primissima partita della fase a gironi, contro la squadra macedone del Sasa. Un match che le bianconere affrontano per vincere la loro prima partita in ambito europeo, e per farlo avranno davanti agli occhi l'esempio del Milan, che grazie alla doppietta di bomber Giacinti ha avuto la meglio sullo Zurigo col punteggio di 2-1. Cristiana Girelli farà le stesse veci di Giacinti contro il Sasa?

