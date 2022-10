Prima dell'inizio dell'allenamento premiata #Pedersen. Premio della divisione per le attività extra campo pic.twitter.com/s3fE9MgLn3 — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 18, 2022

per Sofie Jungeprima dell'inizio della rifinitura odierna della, che domani sarà impegnata a Zurigo per la prima gara del girone di Champions League. La giocatrice bianconera ha ricevuto un riconoscimento dalla Divisione Calcio femminile per il suo impegno extra campo, in particolare sulle tematiche ambientali.