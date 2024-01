Dal sito ufficiale della Juve.Un riconoscimento davvero speciale per Joe. La nigeriana, appena approdata alle, ha infatti conquistato il, premio assegnato tramite le votazioni degli allenatori membri alle migliori giocatrici e ai migliori giocatori della Prima Divisione NCAA (National Collegiate Athletic Association).Il modo perfetto per chiudere il capitolo con il calcio dei college statunitensi, dove ha raccolto successi in serie.5-1 il risultato in finale contro Stranford, con, ovviamente, anche la firma di Joe.Un altro premio da mettere nella sua personalissima bacheca dopo l'elezione a MVP dell’ACC Tournament, “ACC Offensive Player of the Year” e l'inserimento nel “United Soccer Coaches First Team All-American”. Tutti riconoscimenti tangibili della super stagione disputata e che la proietta alla nuova avventura in bianconero.Complimenti, Joe!