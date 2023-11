Da Juventus.com:C'è ancora bianconero nella Top 11 della Serie A Femminile della 7a giornata, in cui le bianconere si sono imposte 0-3 in casa del Como con i gol di Salvai (il 600eseimo della storia delle Juventus Women), Caruso (il suo 50esimo in bianconero) e Thomas. Proprio Salvai e Caruso sono state inserite nella miglior formazione dell'ultima giornata disputata:Cecilia Salvai: Oltre ad essere uno dei quattro difensori in gol in questo turno di campionato, la bianconera è stata prima, nella sfida tra Como e Juventus, per passaggi totali (80), passaggi riusciti (69) e palloni giocati (87).Arianna Caruso: Oltre ad essere, con Kramzar e Giugliano, una delle tre giocatrici con un gol e un assist all’attivo in questo turno di campionato, la bianconera è l’unica ad aver realizzato una rete da fuori area nella giornata appena conclusa.