Pochi istanti fa la calciatrice della Juve Women Sofie Pedersen è stata premiata nella prima edizione dell' eBay Values Award. Di seguito comunicato ufficiale della FIGC.'È la centrocampista della Juventus Sofie Pedersen ad aggiudicarsi la prima edizione dell’eBay Values Award, il riconoscimento che eBay assegnerà mensilmente alla calciatrice del massimo campionato che si sarà distinta per il comportamento tenuto dentro e fuori dal campo. C’è un’espressione tipica utilizzata nel calcio per descrivere grandi prestazioni individuali: “salire in cattedra”. Tante volte Pedersen lo ha fatto in queste cinque stagioni da protagonista nella Serie A TIM con la maglia della Juventus (suo il gol decisivo nella partita più iconica di questi anni, lo Juve-Fiorentina giocato allo Juventus Stadium nel marzo del 2019 di fronte a 40mila spettatori), ma qualche settimana fa su una cattedra Sofie c’è salita in senso letterale. Impegnata da molti anni sul fronte della sostenibilità ambientale, ha dimostrato di saper condividere con le compagne di squadra, in una vera e propria lezione con tanto di slide, l’importanza di azioni collettive e individuali per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico.Si tratta di un episodio per certi versi unico nel mondo del calcio, e proprio per questi motivi, la giuria formata da componenti della Divisione Calcio Femminile, di eBay e dalla commentatrice televisiva ed ex calciatrice Katia Serra ha voluto premiare Pedersen in quanto esempio di educazione, responsabilità e consapevolezza. Nel corso della stagione, per quanto riguarda l’ambito sportivo la giuria valuterà i gesti di impegno, coraggio, tenacia e sacrificio, ma anche di correttezza e rispetto verso arbitri, avversarie e tifosi, mentre nella sfera personale saranno valorizzati i legami con la famiglia e gli amici, l’impegno sociale, i pensieri e le posizioni su tematiche di rilievo sociale. L’eBay Values Award metterà a disposizione delle vincitrici dei percorsi formativi organizzati da SDA Bocconi School of Management di Milano e dal prof. Dino Ruta, Direttore Sport Knowledge Center. Le proposte didattiche si baseranno su un approccio innovativo sul tema dell’apprendimento e delle carriere degli atleti. Per ciascuna calciatrice che riceverà il riconoscimento, il percorso si articolerà in tre momenti fondamentali: una sessione di coaching individuale, un programma online on demand di “Personal Branding” con supporto all’apprendimento dedicato, e un workshop intensivo in presenza, al fine di costruire un percorso di sviluppo professionale di valore per ogni ragazza, sul campo e non solo'.