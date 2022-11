Bianconere starlet Nicole Arcangeli collected her Italian Golden Girl award during tonight’s award ceremony in Turin. pic.twitter.com/I4jYyRHuqX — Juventus Women (@JuventusFCWomen) November 7, 2022

Passerella anche per Nicolequesta sera, come annunciato, alle OGR di Torino, dove è andata in scena la cerimonia di premiazione del. L'attaccante classe 2003 dellaè stata incoronata, ricevendo dunque il riconoscimento analogo a quello consegnato al coetaneo Fabioper la categoria maschile. Qui sotto il post del club bianconero in suo omaggio.