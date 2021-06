Le Juventus Women partiranno subito forte. Dal 5 all'8 agosto, infatti, saranno protagoniste in Austria del Kaif Trophy, competizione amichevole di precampionato che vedrà scendere in campo diverse squadre di altissimo livello come: Austria Vienna, Freienstein Trofaiach, Turbine Potsdam, Sparta Praga, Barcellona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal e Milan. Un torneo che aiuterà Joe Montemurro a prendere confidenza con la rosa a disposizione e valutarla in vista degli impegni internazionali delle bianconere.