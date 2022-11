Paulineringrazia Gianluigi. Il portiere dellaha dedicato un lungo messaggio sui social al collega, "storico" estremo difensore e capitano bianconero, che ha avuto la possibilità di conoscere sabato prima della partita contro ilfemminile. Eccolo di seguito."19/11/22: un giorno che porterò dentro di me per tutta la vita.Il giorno in cui ho incontrato il mio idolo Gianluigi Buffon. Sono ancora incredula, ma per fortuna ho foto e video che testimoniano che è proprio tutto vero!Due giorni fa ho conosciuto non solo un grande uomo (anche per la sua fisicità) ma un LEGGENDA. La nostra leggenda alla JUVENTUS e di questo Paese che amo così tanto che è l'Italia.Due giorni fa è stato uno tra gli incontri più belli della mia carriera: lo chiamiamo "Superman".Piccolo aneddoto: ogni volta che giochiamo all'ALLIANZ, poco prima di entrare negli spogliatoi, c'è una sua foto. E ogni volta che la guardo e la tocco, esco in campo con tanta forza in più!Voglio davvero ringraziarti per le tue parole piene di gentilezza e umiltà che mi danno molto coraggio e mi aiuteranno a crescere ancora, sempre più.Hai ragione quando dici che la Juventus è un club speciale con una grande storia, proprio quella che hai scritto per tanti anni. Credo di averlo capito l'anno scorso, perché me ne hanno parlato le mie compagne e soprattutto l'ho visto, vissuto e sentito. Sono orgogliosa di indossare la stessa maglia che indossavi tu!So anche che quello stesso giorno, un famoso 19/11/95, fu la tua prima partita con il Parma in Serie A. Ma che carriera!Quindi ancora una volta grazie, grazie per avermi fatto sognare...Forza JuveFino alla fine!".