Poco meno di due ore al calcio d'inizio della gara traWomen e, calcio d'inizio alle ore 16 allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Chi potrebbe non essere della gara è Sara Bjork Gunnarsdottir, alle prese ancora con il problema rimediato contro il Como, nessuna lesione, affaticamento alla gamba destra. In attacco però, statistiche alla mano, potrebbe esserci una sorpresa chiamata Lindsey, in corsa per una maglia da titolare. Un anno fa infatti, nonostante la sconfitta nel derby della Madonnina, quando Lindsey vestiva la maglia del Milan, era stata la migliore in campo delle rossonere. Guardando invece la stagione 2021/2022 era stata proprio la francese ad aprire le mercature, il 7 maggio 2022, nel derby vinto poi per 3-0 dalla squadra di Maurizio Ganz. Le statistiche contro le nerazzurre sembrano essere dalla parte di Lindsey, che oggi potrebbe avere l'occasione di provare a mantenere lo score positivo contro la squadra allenata da Rita Guarino, le statistiche sorridono ma la decisione finale spetta a Joe Montemurro.