Ultima amichevole del primo precampionato di Joealla guida della. Le bianconere affrontano questa sera - alle ore 20:30, tra le mura amiche di Vinovo - ilche, tra l'altro, sarà la prima sfidante all'inizio del campionato il 28 agosto. La sfida arriva a 6 giorni di distanza da quello che sarà l'esordio ufficiale, in Champions League, il 18 agosto, contro la squadra macedone del: In attesa: In attesa