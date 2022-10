Dopo la vittoria valsa l'approdo alla fase a gironi ditorna in campo lain una gara tra le mura amiche di Vinovo. L'avversario è ilche ha soltanto un punto in classifica. Bianconere reduci dal pareggio in campionato di domenica scorsa per mano del Sassuolo. Per la gara saranno assenti Cristiana Girelli per un problema agli addominali, Pauline Peyraud-Magnin a risposo e Valentina Cernoia squalificata.: Aprile; Nilden, Lenzini, Sembrant, Boattin; Gunnarsdiotta, Rosucci, Caruso; Bonfantini, Cantone, Beerensteyn.A disposizione: Forcinella, Gama, Salvai, Duljan, Lundorf, Grosso, Pedersen, Zamanian, Bonansea: Cetinja; Fusini, Katarzyna, Passeri, Rizza, Ferrario, Di Giammarino, Gallazzi, Battelani, Martinez, AmorinA disposizione: Fierro, Apicella, Rabot, Corelli, Manca, Rocco, Novellino, Miotto, SangarèAmmonite:Arbitro: Monaldi di MacerataFISCHIO D'INIZIO