La Juventus Women batte il Pomigliano 3 a 0 e comincia la Seria A con i primi tre punti. A regalare la vittoria i gol delle centrocampiste: Rosucci e Caruso. Fa notizia, infatti, che Girelli sia andata in bianco, questa sera. Poco male, ci saranno occasioni per rifarsi e finché si vince va bene così. Dal punto di vista della prestazione, le bianconere sono state messe in crisi dal Pomigliano, soprattutto nel primo tempo. La squadra campana ha destato un’ottima impressione, ancor di più visto che inizia il campionato da neopromossa: nessun timore reverenziale, anzi. La squadra di Montemurro, invece, sembra ancora un po’ imballata e impegnata nell’oliare i meccanismi della macchina.: 3-0: (Rosucci 7', Caruso 54', 85')(4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Salvai, Lundorf; Cernoia (Beccari 85'), Rosucci (Zamanian 65'), Caruso; Bonansea (Boattin 73'), Girelli (Staskova 65'), Hurtig (Bonfantini 65').. Aprile, Hyyrynen, Gama, Pedersen.. Montemurro(4-4-2): Cetinja; Fusini, Panzeri, Schioppo, Luik, Ippolito (Salvatori 54'), Vaitukaityte, Moraca (Ferrario 69'), Tudisco, Cox, Banusic. A disp. Russo, Apicella, Varriale, Puglisi, Massa, Lombardi, Ferrandi.. Tesse: (Cox (P), Fusini (P)): Sig. ​Nicolini sez. di BresciaFISCHIO FINALE- OCCASIONE JUVE, ancora una palla nel mezzo di Nilden, tiro di Staskova e ottima risposta di Cetinja- GOL JUVE, tap-in di Caruso che chiude la partita- Juve in pieno controllo del match- Tiro incrociato di Hurtig, palla fuori- GOL JUVE, cross di Hurtig, Caruso incorna e raddoppia!' - OCCASIONE JUVE, bel cross di Lundorf, Bonansea in scivolata non riesce a piazzare la zampata- OCCASIONE JUVE, vola Bonansea, tiro incrociato potente, palla che esce di poco- Inizia la ripresaINTERVALLO- Tiro di Caruso murato da ottima posizione- OCCASIONE POMIGLIANO Tiro a giro di Banusic che termina di poco a lato- OCCASIONE JUVE, missile di Girelli, paratona di Cetinja che alza sopra la traversa- Ci prova Lundorf dalla trequarti, ma il tiro è debole e fuori misura- Bella parata in volo di Peyraud-Magnin su un cross insidioso dalla destra- Conclusione di Rosucci da fuori area: sbaglia la coordinazione il pallone vola alto- OCCASIONE JUVE, azione travolgente di Bonansea che entra dentro l'area e tira, ottima la risposta di Cetinja- Bel pallone di Rosucci nel mezzo, Girelli manca l'aggancio in ottima posizione- Tiro dalla distanza di Banusic che scalda i guantoni di Peyraud-Magnin, Rosucci in area anticipa tutte e dagli sviluppi di un calcio d'angolo porta in vantaggio la Juve!- Fermata in fuorigioco Girelli che era andata in rete- Si parte!