La Juventus Women in scena a Biella contro il Pomigliano si impone con una vittoria per 4-0. Queste le nostre pagelle:Nel freddo di Biella allo scadere della prima frazione mostra coraggio con un'uscita alta.100 presenze per chi la maglia della Juventus l'ha sognata fin da piccola.Duello tra numeri 20 con Martinez vinto nettamente. Gara solida.- Ormai non scopriamo oggi che in mezzo alla difesa è una certezza. Dal 75'S.V.Meno nel vivo del gioco che si sviluppa maggiormente a destra ma tiene bene. Dal 83'S.V.Ancora fuori dai ritmi gara. Ci si aspetta di più.Cambiano le compagne di reparto ma la sostanza no: Caruso è una certezza. Dal 83'S.V.Segna, poi confeziona l'assist per Beerensteyn ma non è pienamente nel vivo dell'azione. Dal 83'S.V.Fusini la sogna questa notte, un tunnel che scatena i tifosi in tribuna, poi le va anche via con una finta. Una spina nel fianco. Che momento, la più attiva. Dal 75'6,5 rigore chirurgico con la fascia da capitano al braccio.Pungente. Fa il riferimento centrale per gran parte del primo tempo, poi torna nella sua posizione abituale e ubriaca la difesa delle campane.Doppietta, conferma il suo momento di lucidità sotto porta dopo un avvio in sordina.Tre punti importanti per tenere il passo, complici anche le assenze la Juve è comunque cinica.