DaDopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A Femminile. Le Juventus Women riprendono la loro corsa tra le mura amiche di Biella, contro il Pomigliano. Gara in programma sabato 9 dicembre 2023 alle ore 15:00.Le bianconere, nell'ultima gara di campionato disputata, hanno sconfitto, in trasferta, il Napoli (1-3). Il Pomigliano è reduce, invece, dal pareggio 0-0 contro il Como e, più in generale, per la prima volta nella sua stagione da due risultati utili consecutivi.JUVENTUS WOMEN-POMIGLIANO, DOVE VEDERLAJuventus Women-Pomigliano sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN.