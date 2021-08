Partenza col botto. La Juventus Women, all'esordio contro il Pomigliano, vince 3 a 0 e riparte da tre punti. Di seguito le pagelle del match.– Nel primo tempo parata plastica su un cross pericoloso, per il resto poco impegnata– Esordisce da titolare in campionato: lo fa bene, contenendo le avversarie e affacciandosi di tanto in tanto oltre la metà campo. Quando lo fa, dimostra di avere il piede per mettere cross molto interessanti– Gioca da veterana, sfodera una prestazione “alla Gama”. In anticipo o di forza nei contrasti: stasera è insuperabile– Sempre precisa e puntuale negli interventi– Molte sbavature, sia con palla tra i piedi che in fase difensiva– Lotta come un'indemoniata a centrocampo, non sempre precisa in costruzione (Dall'85's.v.)– Suo il primo gol della stagione! Oltre a questo, la solita partita di gamba e cervello a centrocampo: è padrona del reparto e più consapevole che mai della sua forza (Dal 65'- Entra e, con pallone tra i piedi, fa sempre la scelta giusta: come spesso ripete Montemurro)– Ancora una volta un suo inserimento risulta micidiale per le avversarie: gioca all'assalto, con bandana sull'occhio e coltello tra i denti. Si prende anche la briga di chiudere il match con il tap-in del 3 a 0.– La fascia destra è terreno suo, quando parte diventa imprendibile per le avversarie (Dal 73's.v.)– Deve ancora entrare appieno nei nuovi meccanismi, sbaglia qualche sponda e fatica a tenere palla alta (Dal 65'- Entra e fa la lotta con la difesa avversaria, sfiora anche il poker: ottimo approccio)– Nel primo tempo i suoi tentativi di penetrare in area vengono spesso rimbalzati dalla difesa, nel secondo sfonda e piazza l'assist per Caruso (Dal 65'- Subentra con il piglio giusto, con la voglia di dimostrare di poter giocare in questa squadra)- Una vittoria dove a emergere sono più le qualità individuali, rispetto al gioco. Ma c'è da dare un grande merito al Pomigliano