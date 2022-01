L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, ha parlato della finale di Supercoppa Femminile di oggi pomeriggio, tra Juventus Women e Milan:



"Facciamo a loro un grande in bocca al lupo, ho sentito stamattina Maurizio Ganz. Ci auguriamo di poter cominciare l'anno in modo positivo".