di Marco Amato, inviato a Vinovo

C’era bisogno di una risposta ed è arrivata forte e chiara. Poco prima del fischio d’inizio il Milan aveva portato a casa il derby contro l’Inter con il risultato di 4 a 1 e si era riportata a -3 punti. Nessuna pressione per le ragazze di coach Guarino che hanno avuto la meglio della Pink Bari con il risultato di 9 a 1. Sugli scudi, ancora una volta, Cristiana Girelli – che a sua volta risponde a Giacinti autrice di 4 reti con il Milan – che mette a segno 4 gol.



IL TABELLINO



Juventus Women-Pink Bari: 9-1



Marcatrici: (Hurtig 11', Sembrant 21', aut. Enlid 55', Helvall 59', Girelli 61', Staskova 65', Girelli 68', Girelli 71', Salvai 80', Girelli 85')



Juventus Women (4-3-3): Bacic; Lundorf, Salvai, Sembrant (Gama 58'), Boattin (Giordano 58'); Zamanian, Galli (Caruso 65'), Rosucci (Ippolito 46'); Staskova, Girelli, Hurtig (Maria Alves 46'). A disp. Giuliani, Soggiu, Hyyrynen, Cernoia. All. Guarino

Pink Bari (4-1-4-1): Di Fronzo, Capitanelli (Parascandolo 65'), Marrone, Soro (Lea 46'), Quazzico (Di Bari 73'), Novellino, Weston Chelsea, Enlid, Ketis (Carravetta 43'), Helmvall, Silvioni. A disp. Myllyoja, Ceci,Strisciuglio, Zecca, Matouskova. All. Mitola



Arbitro: ​signor Roberto Lovison della sezione di Padova



FISCHIO FINALE



85' - GOL JUVENTUS, ancora una volta la premiata ditta Maria Alves-Girelli che fa poker



80' - GOL JUVENTUS, Salvai di testa segna l'8 a 1



75' - OCCASIONE JUVE, tiro incrociato di Staskova, brava Di Fronzo a parare



71' - GOL JUVENTUS, ancora Girelli! L'attaccante da posizione ravvicinata tira una fucilata su cui il portiere non può nulla



68' - GOL JUVENTUS, Girelli in rovesciata ribadisce in rete un cross di Maria Alves



65' - GOL JUVENTUS, Staskova raccoglie una palla in mezzo di Maria Alves, stop in area e conclusione che si infila nell'angolino



61' - GOL JUVENTUS, cross di Salvai e questa volta Girelli di testa non sbaglia!



59' - GOL PINK BARI, gol di Helmvall da distanza ravvicinata



57' - OCCASIONE JUVE, tiro di Ippolito deviato sulla linea!



55' - GOL JUVENTUS, autorete di Enlid. Bel cross di Boattin sul quale arriva la calciatrice barese che colpisce male di testa e infila alle spalle di Di Fronzo



50' - OCCASIONE JUVE, Maria Alves sfiora l'eurogol! dribbling a rientrare e missile di destro che esce fuori di pochissimo



48' - OCCASIONE JUVE, ancora Girelli dall'area piccola non trova la deviazione vincente



46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



40' - Calcio di punizione diretto di Boattin che trova l'angolo, ma Di Fronzo è brava a piegarsi e parare



39' - OCCASIONE JUVE, palla in mezzo di Zamanian, ancora Girelli di testa da pochi passi non riesce a trovare la via del gol



34' - OCCASIONE JUVE, cross preciso in mezzo di Boattin che trova la testa di Girelli, la conclusione della 10 è centrale e termina tra le braccia di Di Fronzo



32' - Ci prova anche Galli dalla distanza ma la traiettoria del tiro si impenna sopra la traversa



31' - Tiro dalla distanza di Boattin che termina di poco a lato



27' - Stop a saltare l'avversaria di Girelli che trova lo spazio per concludere: il tiro è fuori misura



25' - Pallone d'oro di Zamanian che trova Lundorf sul secondo palo, difetto nel controllo e palla che rotola fuori



21' - GOL JUVENTUS, segna Sembrant! Tiro di Staskova murato in area, arriva la centrale che da pochi metri ribadisce in rete e raddoppia



19' - Girelli involata verso la porta avversaria viene fermata dall'arbitro per un contatto spalla contro spalla con l'avversaria



11' - GOL JUVENTUS, a segno Lina Hurtig! Ottimo l'uno-due con Zamanian che mette l'attaccante in area che questa volta non sbaglia e centra l'obiettivo



11' - Ancora Lundorf a spingere sulla destra e trovare una palla pericolosa nel mezzo che viene spazzata dalla difesa barese



6' - OCCASIONE JUVE, Girelli imbuca per Hurtig che entra in area, tira ma trova ancora l'ottima opposizione di Di Fronzo



4' - OCCASIONE JUVE, palla in mezzo di Lundorf, Girelli da dentro l'area piccola fallisce un'occasione d'oro



1' - Lovison fischia l'inizio del match